Exibição da segunda edição do Pré-Enem Seduc RS começa segunda, dia 23

Na segunda-feira (23/8), estreia a segunda edição do Pré-Enem Seduc RS. O projeto do governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom), disponibilizará aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na grade de programação da TVE.

De segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, até o dia 26 de novembro, ocorrerão aulas de Física, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, Literatura, Língua Portuguesa, Artes, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) e Redação.

As aulas serão reprisadas à noite (aula 1, das 19h40 às 20h30; aula 2, das 21h30 às 22h30; e aula 3, das 22h30 às 23h30). O conteúdo também ficará disponível nocanal da TV Seduc no Youtube.



Tradução em Libras

Após os bons resultados de 2020, a iniciativa seguirá o que ocorreu na edição passada, com todos os 12 professores participantes do projeto integrantes da rede estadual.

As aulas também contam com o suporte pedagógico de outros 12 professores, que auxiliam na preparação das aulas e fazem a supervisão de materiais.

As transmissões contarão novamente com a participação de tradutoras da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Compartilhamento de arquivos

Outra novidade é o acesso aos materiais. Os estudantes do 3ª ano do Ensino Médio da rede estadual receberão em sua conta educacional do Google o compartilhamento de arquivos disponibilizados pelos professores durante as aulas.

Haverá também interação com esses alunos, e seus professores, por meio do ambiente virtual.

Confira o cronograma do Pré-Enem da primeira semana:

23/8 (segunda-feira)

15h às 19h40: Matemática - Números 1

16h às 21h30: Língua Portuguesa - Morfologia 1

17h às 22h30: Geografia - Física 01

24/8 (terça-feira)

15h às 19h40: Matemática - Números 2

16h às 21h30: Língua Espanhola - Morfologia 1

17h às 22h30: Biologia - Evolução 1

25/8 (quarta-feira)

15h às 19h40: Redação 1

16h às 21h30: Arte 1

17h às 22h30: Física - Mecânica 1

26/8 (quinta-feira)

15h às 19h40: Literatura 1

16h às 21h30: Filosofia e Sociologia - Conceitos 1

17h às 22h30: Redação 2

27/8 (sexta-feira)

15h às 19h40: História - Geral 1

16h às 21h30: Língua Inglesa - Morfologia 1

17h às 22h30: Química - Geral e Inorgânica 1