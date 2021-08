Secretaria da Educação realizará avaliação amostral da rede estadual na próxima semana

Testes serão aplicados para alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio - Foto: Luciana Marques/Ascom Seduc

Mais de 45 mil estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio realizarão a Avaliação Amostral da rede estadual de educação de segunda a sexta-feira (23 a 27/8) da próxima semana. As provas serão nominais e realizadas exclusivamente no formato presencial, sob supervisão de um aplicador externo, em 500 escolas gaúchas. Serão 22 questões de Língua Portuguesa e 22 de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, e 26 de Língua Portuguesa e 26 de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio.

“Queremos compreender profundamente o que os estudantes deixaram de aprender durante praticamente 15 meses sem o contato presencial com os professores. Por meio da avaliação, poderemos ter estas evidências contemplando as diferentes realidades de todo o Rio Grande do Sul. Além das questões de Língua Portuguesa e Matemática, cada participante deverá preencher um questionário que servirá para analisarmos fatores socioeconômicos da vida de nossos estudantes”, explica a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

A secretária chama a atenção sobre a importância do engajamento dos familiares no incentivo à participação dos estudantes. “É fundamental a presença massiva dos estudantes para que possamos executar de maneira precisa as ações de recuperação. Contamos com o apoio dos pais e responsáveis por esta mobilização junto aos nossos jovens”, destaca Raquel.

A avaliação terá a participação de 28 Coordenadorias Regionais de Educação, com 52 municípios envolvidos, 500 escolas, além de 45.335 alunos. As instituições de ensino envolvidas já participaram de capacitações ao longo da última semana para a organização da aplicação da prova, que é feita com agendamento das instituições de ensino.