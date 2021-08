Derrubadas zera o número de casos ativos do novo coronavírus

Dados epidemiológicos atualizados na sexta-feira (20/8) revelam que Derrubadas não possui nenhum caso ativo do novo coronavírus. O município também zerou o número de hospitalizações em função da doença e de pessoas aguardando o resultado de exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, 1.136 derrubadenses se submeteram ao teste para detecção do vírus, dos quais, 337 tiveram diagnóstico positivo. A quantidade de moradores recuperados da Covid-19 alcança 331.

Derrubadas ainda contabiliza seis mortes atribuídas ao novo coronavírus.

