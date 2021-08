Cerca de 20% dos municípios pretendem punir servidor que se negar a vacinar contra Covid-19

O servidor público municipal que se negar a tomar a vacina contra a Covid-19 deve ser punido por quase 20%, ou 235 prefeituras. É o que revela a 21ª edição da pesquisa semanal realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Desses, 52,8% afirmaram que a punição será a instauração de processo administrativo disciplinar. Pelo levantamento, realizado de 9 a 12 de agosto, 75,8% dos gestores, dos 1.269 que responderam a essa questão, não devem obrigar os servidores a se imunizar.

A pesquisa ouviu, no total, 2.383 dos 5.568 entes federados e identificou que a vacinação está avançando cada vez mais e cerca de 37% das administrações públicas já vacinam jovens de 18 a 24 anos. Em 28%, a campanha está entre 25 e 29 anos e 21% imunizam pessoas com idade entre 30 e 34 anos. Dos entrevistados, apenas um município afirmou ainda estar na faixa etária acima de 50 anos. Já a falta de doses foi revelada por 445, ou 18,7% dos respondentes. A vacinação segue normalmente em 1.910 prefeituras, ou 80%. Dos que afirmaram não ter doses para aplicar na população, 93% registraram a falta para a primeira dose e 20% para a segunda dose.

Os municípios continuam a identificar a preferência por alguma marca específica da vacina contra a Covid-19. A situação foi observada e a CNM perguntou o que tem sido feito nestes casos. Cerca de 71,5% afirmaram que não é possível a escolha e aplicam o imunizante disponível. Já em 26% a pessoa não é vacinada e vai para o final da lista; enquanto em 8,7% dos municípios pedem que a pessoa volte em outra oportunidade. Em 1,4% dos casos se permite a escolha da marca.

