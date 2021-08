Municípios e Estado buscam estratégias para que todos alcancem juntos a meta de vacinação contra Covid-19

Para que todos os municípios atinjam juntos ou muito próximos uns dos outros, até 25 de agosto, a meta de aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 na população maior de 18 anos, a Secretaria da Saúde (SES) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS) decidiram, nesta sexta-feira (20/8), distribuir novas doses no sábado (21/8).

A definição foi tomada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e garantirá que os municípios possam seguir vacinando durante o final de semana. “Percebemos como os municípios se uniram para ajustar o passo e andarmos todos juntos. O importante é atingirmos coberturas vacinais robustas e homogêneas em todo o território gaúcho”, falou a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa.

A distribuição às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) neste sábado (21/8) refere-se às remessas de vacinasque chegam ao Estado nesta sexta-feira (20/8): Coronavac pela manhã e Pfizer à noite. As quantidades exatas que serão distribuídas aos municípios constam na planilha abaixo. Do lote de Coranavac, metade ficará armazenada para segunda dose (D2) e será distribuída aos municípios em tempo oportuno. Todos os imunizantes da Pfizer devem ser aplicados como primeira dose (D1).

A secretária da Saúde, Arita Bergman, agradeceu à equipe técnica composta por gestores municipais e estaduais que “sempre buscaram, juntos, a melhor solução para todos os desafios que se apresentaram durante a distribuição das vacinas, de forma a buscar transparência e isonomia”. No rateio das doses desta remessa, parte será utilizada para ajustes de estimativas populacionais e outra parte para continuar avançando nas idades.

Levantamento realizado pela Secretaria da Saúde mostra que 358 municípios do Estado já estão vacinando na faixa etária de 18 a 22 anos; 104 vacinam de 23 a 27 anos; e outros 25 já imunizam de 28 a 34 anos. A partir desta remessa, todos os municípios poderão, no mínimo, vacinar toda a sua população de 25 anos ou mais.

Logística

As 1ª (Porto Alegre) e 18ª (Osório) Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e a Secretaria de Saúde de Porto Alegre poderão retirar suas dosesna Ceadi a partir das 11h de sábado (21/8).

As coordenadorias que receberão suas cargas por veículos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), com saída de Porto Alegre no mesmo dia, por volta das 10h30, serão:

• 2ª (Frederico Wesphalen) e 15ª (Palmeira das Missões) receberão em Palmeira das Missões;

• 5ª (Caxias do Sul) receberá em Caxias do Sul;

• 3ª (Pelotas) e a 7ª (Bagé) receberão em Pelotas;

• 8ª (Cachoeira do Sul) receberá em Cachoeira do Sul;

• 10ª (Alegrete) receberá em Alegrete;

• 6ª (Passo Fundo) e 11ª (Erechim) receberão em Passo Fundo;

• 9ª (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo) e 14ª (Santa Rosa) receberão em Santo Ângelo;

• 16ª (Lajeado) receberá em Lajeado.

As 4ª (Santa Maria), 13ª (Santa Cruz do Sul) e 17ª (Ijuí) CRSs receberão em suas sedes na segunda-feira (23/8), a pedido das coordenadorias.

•Planilha da distribuição das doses de sábado (21/8).