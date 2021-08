Prefeitura de Vista Gaúcha concluí obras em estradas no interior

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, concluiu o trabalho de recuperação de estradas na localidade de Barreiro.

Foram vários dias de trabalho a cargo da equipe da Secretária Municipal de Obras, onde foi realizado o Encascalhamento, patrolamento, compactação, alargamento e detonação das estradas.

Em entrevista à Rádio Verdade o prefeito Locatelli destacou a satisfação de poder beneficiar a todos, seja na recuperação e também nos acessos as propriedades, destacou o papel fundamental da Câmara Municipal de Vereadores através dos vereadores da base de governo e enalteceu os vereadores da comunidade, Aristeu de Jesus Bueno e Valdir Inácio Raffaelli, bem como o Vice-prefeito André que faz parte desta comunidade.

O trabalho agora prossegue para as comunidade de São Miguel e Linha Bonita.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.