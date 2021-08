Prefeitura de Tenente Portela anuncia revitalização de Praça e Pórticos

Durante uma live realizada na última terça-feira, 17, em comemoração aos 66 anos de Tenente Portela, a administração municipal anunciou três projetos que deverão ser colocados em pratica dentro dos próximos meses.

Entre as obras que deverão ser lançadas brevemente estão a reforma do Centro de Cultura e a revitalização dos pórticos da RSC 472 e da Praça do Imigrante.

As obras de revitalização do Centro Cultural já está sendo discutida. A gestão passada, de Clairton Carboni, já havia deixado uma licitação aberta para uma reforma parcial. O novo governo suspendeu a licitação e lançou uma nova com o objetivo de fazer uma reforma completa no prédio.

