RGE oferece curso gratuito de eletricista para moradores da Região Celeiro

Até o dia 24 de agosto, permanecem abertas as inscrições para o processo seletivo do curso gratuito de formação de eletricistas da Rede de Distribuição de Energia Elétrica, realizado pelo SENAI e RGE. Há vagas para moradores de três municípios da Região Celeiro: Campo Novo, Crissiumal e Tenente Portela.

Após a inscrição – que é feita exclusivamente pela internet – o candidato receberá por e-mail as informações sobre o processo de seleção. Os que não receberem o e-mail é porque foram desclassificados. São pré-requisitos para participar do curso ter ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH - categoria B), válida e definitiva e residir numa das cidades mencionadas acima.

O curso terá turmas diurnas, com aulas de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e duração de dois meses e meio, além de turmas noturnas, com aulas de segunda à sexta-feira, das 18h30min às 22h30min, e sábados, das 8 às 17 horas, com duração de quatro meses e meio.

As aulas iniciais serão na modalidade EAD (online), por isso, o aluno deverá ter acesso a computador e internet, por meio de recursos próprios, para as aulas remotas. Havendo a devida liberação, obedecendo os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), os decretos estaduais e municipais de quarentena e contenção da Covid-19, o curso presencial será realizado nos Centros de Treinamento CPFL, nas cidades de Canoas, Caxias do Sul, Palmeira das Missões ou Venâncio Aires. A carga horária total do curso será de 396 horas, sendo 104 online e 292 presenciais.

As etapas do processo seletivo se iniciam em agosto e envolvem painel virtual, teste psicológico, teste em altura (prática), entrevista e avaliação médica. Essas etapas são eliminatórias e a participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores da empresa.

