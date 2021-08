Miraguaí vai realizar 1ª Jornada da Alfabetização Lúdica

A Secretaria Municipal de Educação de Miraguai desenvolverá a 1ª Jornada de Alfabetização Lúdica intitulada “O brincar nos novos rumos da Educação”, no mês de setembro para atendentes de Educação Infantil, Professores de Educação Infantil, Alfabetização, Educação Física, Educação Especial e Ensino Fundamental do município.

A formação tem por objetivo refletir sobre as consequências que o isolamento e a falta das interações sociais ocasionaram nas crianças e adolescentes, propor estratégias de recuperação e resgate do brincar ainda que observando os cuidados sanitários e desenvolver uma rede de trocas de vivências e experiências com o brincar.

