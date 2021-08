Vereador consegue R$ 300 mil de recursos federais para Miraguaí

Mobilizado em busca de recursos financeiros para beneficiar a comunidade de Miraguaí, o vereador Jorge Porolnick dos Santos (PP) – popular Jorginho – encaminhou pedido de emenda parlamentar ao senador Luís Carlos Heinze (PP-RS).

Em resposta à solicitação, o senador anunciou a destinação de R$ 300 mil de sua cota parlamentar ao Orçamento Geral da União (OGU - 2021). Segundo ofício do gabinete de Luís Carlos Heinze, a proposta já foi cadastrada.

O montante proveniente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é direcionado ao apoio e fomento do setor agropecuário. A verba deverá ser empregada na aquisição de máquinas ou equipamentos ou caminhão de distribuição de adubo orgânico.

