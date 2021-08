Coronel Bicaco: Legislativo aprova PL para contratação de servidores para área educacional

Após a manifestação de vários edis – especialmente da bancada oposicionista que disseram estranhar o fato de a Administração Municipal solicitar autorização para contratação de servidores e ao mesmo tempo conceder férias para uma funcionária pública do setor educacional – o plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco aprovou o Projeto de Lei (PL) nº 059/2021, de autoria do Poder Executivo.

O texto permite a contratação temporária, em caráter emergencial e excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto (SMECD).

Com a aprovação do PL, a municipalidade deverá contratar quatro auxiliares de creche, três merendeiras, seis monitores escolares e seis serventes. Os vínculos terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2021.

Na justificativa do Projeto de Lei, o Poder Executivo destaca que ‘para o preenchimento das vagas ofertadas, será obedecida a banca existente do concurso público nº 01/2019, caso não haja interesse dos candidatos aprovados ou na inexistência destes, a contratação se dará através de processo seletivo simplificado’.

