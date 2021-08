Governador cumpre agenda em Uruguaiana e Alegrete nesta quinta (19) e sexta-feira (20)

O governador Eduardo Leite, juntamente com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e secretários de Estado, cumpre compromissos, nesta quinta (19) e sexta-feira (20/8), em Uruguaiana e Alegrete, na Fronteira Oeste.

Na tarde de quinta (19), o primeiro compromisso, às 17h, será a inauguração do 6º Batalhão de Polícia de Choque (6° BP Chq), que qualifica a estratégia de pronta resposta, com cobertura do policiamento de choque em toda a faixa da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. O governador e o vice-governador atenderão a imprensa no local ao final do evento.

Em seguida, a comitiva participa da inauguração de uma loja franca e visita outras duas já em operação. A implantação dos chamados free shops terrestres, autorizadas pelo governo federal apenas em cidades-gêmeas, faz parte da agenda de desenvolvimento econômico priorizada pelo governo estadual. Das 33 cidades-gêmeas que existem no Brasil, 11 estão no Estado, incluindo Uruguaiana, junto a Barra do Quaraí, Jaguarão, Quaraí, Aceguá, Chuí, Itaqui, Porto Xavier, Santana do Livramento, São Borja e Porto Mauá.

À noite, Leite participa de uma reunião-jantar com entidades e líderes do município de Uruguaiana. No encontro, serão apresentadas as iniciativas do governo voltadas à região e discutidas as demandas locais. O evento é fechado para convidados.

Na manhã de sexta (20), a comitiva estadual fará uma visita às obras da Santa Casa de Uruguaiana às 8h e, depois, segue para uma reunião com a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro), marcada para as 9h, no Salão Nobre da prefeitura.

Após, o governador segue para Alegrete. A partir das 10h45, fará visita a obras importantes na região: a pavimentação da ligação regional de Maçambará a Alegrete, na ERS-566; a recuperação da RSC-377 (Alegrete–São Francisco de Assis); e a pavimentação na avenida Tiaraju, em Alegrete. O governador atende a imprensa ao final da agenda.

Por fim, Leite participa de um almoço com líderes locais. O evento é fechado para convidados.

AVISO DE PAUTA



Agenda do governador em Uruguaiana

Quinta-feira (19/8)

17h - Inauguração do 6º Batalhão de Polícia de Choque (6° BP Chq) e atendimento à imprensa

Local: rua Vereador Arnaldo D'Augustin Ribeiro, 1.350, bairro Ipiranga

18h30 - Inauguração do NY Free shop

19h15 - Visita ao Bah Free shop

19h45 - Visita ao Brasil Free shop

Sexta-feira (20/8)

8h - Visita às obras da Santa Casa de Uruguaiana

9h - Reunião com a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro)

Local: Salão Nobre da prefeitura