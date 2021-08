Santo Antônio da Patrulha adere à Balada Segura

Santo Antônio da Patrulha é o 36º município do RS a aderir ao programa de combate à alcoolemia no trânsito - Foto: Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha

O programa Balada Segura, que este ano completou dez anos promovendo mudança comportamental no Rio Grande do Sul, recebeu mais um reforço. Santo Antônio da Patrulha aderiu à iniciativa no início deste mês, elevando para 36 o número de municípios conveniados ao DetranRS para preservar vidas com ações de fiscalização e de educação no combate à alcoolemia no trânsito.

Após a formalização do convênio, ocorrida com a publicação no Diário Oficial do Estado em 4 de agosto, o DetranRS promoverá o treinamento dos agentes municipais e a entrega dos materiais. A Balada inicial está prevista para o próximo dia 20.

Atuando desde 2011, a Balada não só ajudou a reduzir o número de motoristas flagrados sob o efeito de álcool, como também ajudou a coibir outros crimes, como furtos de veículos e até sequestros. A operação ajudou a construir coletivamente a conscientização dos riscos de misturar álcool e direção, passando a ser vista como benéfica para a segurança de todos.

Mais do que uma operação de fiscalização, a Balada Segura trabalha principalmente com o foco em atividades educativas, instruindo condutores e passageiros e promovendo a conscientização como forma de salvar vidas.

