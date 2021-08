Curso tem foco em jovens rurais da Região Celeiro

Estreou no dia 12 de agosto, o curso de ‘Empreendedorismo e Desenvolvimento para Juventude Rural’, direcionado para jovens rurais que residem em municípios da Região Noroeste.

A capacitação terá oito módulos e será coordenada pelo Escritório Regional da Emater-Ascar de Ijuí, por meio do Centro de Treinamento de Bom Progresso (CETREB), com supervisão estadual da extensionista rural da instituição, Clarice Bock. Os encontros serão híbridos, contemplando atividades virtuais e presenciais, nas propriedades rurais.

Segundo a extensionista rural da Emater-Ascar, Isabel Robaert de Souza, as atividades reúnem aproximadamente 30 jovens dos municípios de Bom Progresso, Crissiumal, Humaitá, São Martinho, Sede Nova, Tiradentes do Sul e Três Passos. — Não podemos pensar em desenvolvimento rural deixando os jovens de fora. Eles precisam colocar a sua voz no processo, eles têm voz e vez — justificou Isabel Robaert de Souza.

A expectativa é que o curso possa estimular novas lideranças, qualificar e inteirar os jovens sobre a realidade brasileira. Está nos planos, celebrar o encerramento dos módulos com uma atividade que poderá ser um encontro ou uma excursão.

