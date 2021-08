Alunos do ensino médio têm até quarta para inscrição em Competição USP

A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um desafio criado exclusivamente para estudantes do ensino médio da rede pública do estado de São Paulo. A competição e todas as atividades e benefícios auxiliam os alunos a ingressarem nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

Para participar, o estudante pode se inscrever gratuitamente pelo site do Vem pra USP!, onde estão disponíveis o formulário on-line e todas as informações da competição, como calendário, data de prova e premiação para alunos, professores incentivadores e escolas. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 18.

A quinta edição da CUCo será realizada em fase única, composta por uma prova on-line com 18 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. As questões abordam conteúdos de ciências humanas, ciências da natureza, matemática e língua portuguesa, de acordo com a série do estudante. A prova pode ser feita a partir das 8h do dia 23 de agosto até as 22h do dia 27 de agosto.

Além de testar conhecimentos, os jovens que participam da CUCo concorrem com outros estudantes de sua escola e os melhores de cada ano do ensino médio são premiados com certificado de participação e acesso à plataforma on-line com material complementar de estudo, entre outros benefícios. Os premiados do terceiro ano também ganham a isenção da taxa de inscrição do vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo exame para ingressar na USP.

A iniciativa, que integra o programa Vem pra USP!, é resultado de parceria entre a universidade, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Fuvest. O programa também conta com a colaboração de diretorias regionais de ensino, do Centro Paula Souza e de escolas vinculadas.

*Com informações da Agência Fapesp