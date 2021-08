MP-RS denuncia três pessoas por homicídio de taxista em Tenente Portela

O Ministério Público (MP-RS), em Tenente Portela, denunciou três pessoas por homicídio triplamente qualificado cometido contra o taxista Ramiro Heuert.

Conforme o promotor de Justiça, Miguel Germano Podanosche, no dia 14 de julho deste ano, o trio contatou a vítima por aplicativo de mensagens instantâneas e solicitou uma corrida de táxi, por volta das 21h30min. Ramiro Heuert pegou os denunciados no centro da cidade de Tenente Portela e, a pedido deles, dirigiu-se à ERS 330, próximo à entrada da localidade de Alto Alegre.

Ao chegar no local, um dos denunciados efetuou dois disparos de arma de fogo contra a cabeça do motorista. Os demais concorreram para a prática delitiva prestando apoio e solidariedade ao primeiro, permanecendo em sua companhia física para impedir qualquer reação do ofendido e dando cobertura ao atirador. O taxista morreu a caminho do Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela, por volta das 22 horas, por hemorragia e desorganização cerebral ocasionada por projéteis de arma de fogo.

— O delito foi cometido mediante dissimulação, tendo em vista que a vítima foi atraída pelos denunciados pensando tratar-se de prestação de serviço de táxi. O crime ainda foi perpetrado mediante outro recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que os denunciados atacaram em superioridade numérica no interior de automóvel fechado, em local ermo e em horário noturno, havendo um dos tiros sido disparado à ‘queima roupa’ contra região letal, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação. O crime também foi levado a efeito por motivo torpe, ordenado por uma facção criminosa — explica o promotor de Justiça.

