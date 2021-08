Consumo das famílias brasileiras cresceu 4% em junho

O consumo das famílias aumentou 4% no primeiro semestre do ano em comparação com o período de janeiro a junho de 2020, segundo levantamento divulgado na quinta-feira (12/8) pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

Em junho, no entanto, o Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros teve queda de 0,68% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Segundo o vice-presidente Administrativo e Institucional da ABRAS, Márcio Milan, o resultado é o primeiro recuo nas vendas registrado neste ano. — Isso mostra um ponto de atenção — enfatizou o dirigente.

De acordo com Márcio Milan, a alta no semestre foi puxada por fatores como a prorrogação do auxílio emergencial, o pagamento da segunda parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas, e o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda.

As perspectivas para o ano ainda são de crescimento de 4,5% no consumo das famílias. O cenário positivo deve ser possível, na avaliação de Márcio Milan, pela melhora da situação econômica possibilitada pelo avanço da imunização contra a Covid-19.

— Ainda devem contribuir para a expansão do consumo, as novas rodadas do auxílio emergencial e de restituição do Imposto de Renda — acrescentou o vice-presidente da ABRAS.

Márcio Milan disse ainda que as empresas do setor de supermercados estão otimistas e ampliando os investimentos. Segundo ele, no primeiro semestre do ano, os supermercados e hipermercados abriram 60 novas lojas no país.

