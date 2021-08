USP retoma aulas presenciais para imunizados dia 4 de outubro

A Universidade de São Paulo (USP) vai retomar as aulas presenciais a partir do dia 4 de outubro para todos os professores e alunos que estiverem imunizados contra a covid-19. Segundo a portaria publicada hoje (13) no Diário Oficial, são consideradas imunizadas as pessoas que receberam as duas doses da vacina há pelo menos 14 dias.

Para os funcionários e professores que ainda não se vacinaram, a reitoria da USP estipulou prazo de sete dias úteis para que eles iniciem a vacinação. Enquanto não estiverem imunizados, não podem retornar ao trabalho presencial, de acordo com a portaria, para evitar risco aos colegas.

As aulas da graduação voltam, inicialmente de forma remota, a partir de segunda-feira (16). Na retomada das atividades presenciais, a partir de outubro, a reitoria recomenda que sejam privilegiadas as atividades de laboratório ou de campo. As aulas teóricas podem continuar de forma remota.

Os professores e funcionários da USP também deverão voltar ao trabalho presencial a partir do dia 23.

Além da exigência de vacinação, serão mantidos os protocolos de segurança sanitária, como uso de máscaras e distanciamento social de ao menos um metro.

Ao justificar o retorno ao ensino e atividades presenciais, a portaria do reitor Vahan Agopyan aponta os diversos prejuízos que o prolongamento das atividades de forma remota tem causado. Segundo o texto, o afastamento dos alunos, em vigor desde março de 2020, pode causar prejuízos à formação e prejudica especialmente aqueles que necessitam de apoio da instituição.

A reitoria argumenta ainda que a situação tem causado a interrupção das atividades de laboratório e práticas, importantes para a formação dos estudantes.