Cerimônia no Cristo marca campanha contra violência às mulheres

A violência contra as mulheres foi lembrada durante cerimônia realizada nesta quarta-feira (11), no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que recebeu iluminação especial para marcar a campanha. Participaram, entre outras autoridades, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o ministro do STF Dias Toffoli e o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

A cerimônia foi organizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em comemoração ao Dia do Magistrado. Na ocasião, o monumento recebeu o Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica – um X vermelho na palma de cada mão, símbolo que permite às mulheres que sofrem abusos, ameaças e agressões pedir ajuda e denunciar os agressores.

Em seu discurso, Fux lembrou da luta contra a violência do nazifascismo, incluindo a proteção às mulheres, e destacou que justiça é sinônimo de solidariedade e democracia: “Eu sintetizaria o dia de hoje em duas palavras: justiça independente e democracia inegociável”.

A campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica foi criada pela AMB, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em junho do ano passado, devido ao crescimento dos índices de violência contra a mulher durante a pandemia de covid-19.