Edis lamentam a morte de servidor do Poder Legislativo de Coronel Bicaco

Na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar de julho, realizada na segunda-feira (2/8), vários edis se manifestaram lamentando a morte de Rogério Kronbauer. O servidor do Poder Legislativo de Coronel Bicaco desde 1993 faleceu na noite de 16 de julho em virtude de complicações da Covid-19. Ele tinha 51 anos de idade.

O vereador Itamar Sartori (PP), que preside a Câmara Municipal em 2021, prestou condolências à família de Rogério Kronbauer. — Infelizmente, tivemos a perda desse funcionário de mais de 20 anos de Casa. Particular amigo de muitos anos e que não resistiu ao Covid — disse o progressista.

Itamar Sartori também lembrou da morte do ex-vereador Afrânio Bertaluci, outra vítima do novo coronavírus. O bicaquense estava residindo em Itapema/SC. Depois de contrair o vírus, foi internado no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela, permanecendo cerca de 40 dias. O óbito ocorreu em 14 de junho.

O vereador Elson Bueno Martins (PDT) destacou o período em que o servidor trabalhou no Legislativo. — Infelizmente, esse vírus, traiçoeiro, tirou sua vida. Deixa para nós as lembranças de um colega que tive o privilégio de trabalhar por 12 anos. Toda a comunidade conhecia o Rogério, sabia de sua competência e a função que desempenhava nessa Casa. Que Deus dê força para a família dele seguir em frente — ressaltou o pedetista.

— Eu perdi mais um amigo. Pra mim realmente foi um baque muito grande. Claro que lamentamos todas as perdas, mas quando isso acontece dentro do núcleo de amizades fica mais difícil de superar — disse o representante do PDT, Paulo Hermel.

Para o vereador Antônio Martins (PP), a morte do funcionário deixa uma lacuna no Poder Legislativo. — Perdemos um amigo. Tivemos controvérsias políticas, mas sempre de uma maneira amigável – lembrou o edil.

