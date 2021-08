Sicredi é Top of Mind RS e está entre as marcas mais amadas no Estado

Cobertura do Sicredi no RS alcança 94% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento (Foto: Diones Roberto Becker)

O Sicredi recebeu em julho, o Top of Mind RS, premiação da Revista Amanhã, na categoria cooperativa de crédito. A pesquisa, que revela as marcas mais lembradas pela população gaúcha, considera a primeira empresa que vem à mente do entrevistado.

— O cooperativismo tem chamado, cada vez mais, a atenção das pessoas, por ser uma alternativa mais sustentável e justa, e nós ficamos muito felizes ao sermos lembrados, mais uma vez, como uma instituição financeira cooperativa. Esse reconhecimento mostra que os diferenciais que oferecemos no dia a dia são percebidos, pois é nosso compromisso promover o desenvolvimento, fomentar a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida nas localidades onde atuamos — ressalta o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Pelo segundo ano, o evento de premiação foi online, respeitando as medidas de distanciamento social.

Love Brands:

O Love Brands, premiação criada em 2019, apresenta o ranking das marcas mais amadas do Rio Grande do Sul. Pelo terceiro ano consecutivo, o Sicredi aparece na pesquisa como cooperativa de crédito mais amada do Estado.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de cinco milhões de associados.

Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 1,9 milhão de associados. A cobertura no RS alcança 94% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

