Vereadores repudiam vandalismo no estádio municipal de Coronel Bicaco

O muro que cerca o estádio municipal de Coronel Bicaco é formado por placas de concreto. E no decorrer dos últimos meses, inúmeras peças foram arrancadas ou quebradas, o que chama a atenção dos transeuntes que passam na via pública em frente ao local.

Os atos de vandalismo que depredam o estádio municipal foram repudiados por alguns vereadores durante as manifestações no grande expediente da sessão ordinária do dia 2 de agosto.

Itamar Sartori (PP), que preside o Poder Legislativo, pediu que a Secretaria Municipal de Obras realize os reparos necessários no muro. — Essas lajes foram quebradas por vândalos, por pessoas irresponsáveis e agora o município vai precisar repor — disse o progressista. — A manutenção custará recursos públicos e esse dinheiro poderia beneficiar os moradores — completou Itamar Sartori.

O presidente do Poder Legislativo ainda solicitou que os munícipes não façam vandalismo. — O vandalismo não leva a nada. Isso fica feio para o município — finalizou o edil.

— Condeno qualquer tipo de vandalismo que está sendo feito no estádio municipal. Os visitantes chegam à cidade e se deparam com aquela cena. O próprio vândalo talvez não saiba que o valor que será usado na manutenção poderia se tornar um benefício para ele mesmo. E ele perdeu danificando o patrimônio público — ponderou o vereador Luiz Flávio Rangel (PP).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.