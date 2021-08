MP acompanha investigação policial em caso de indígena encontrada morta em Redentora

O Ministério Público (MP) em Coronel Bicaco, por meio do promotor de Justiça, Miguel Germano Podanoche, está acompanhando as investigações policiais do caso da jovem Kaingang, Daiane Griá Sales, de 14 anos de idade, que foi encontrada morta na tarde da quarta-feira (4/8), na Terra Indígena do Guarita, no interior do município de Redentora.

— O caso, por envolver uma investigação complexa, está sob sigilo. Por enquanto, o MP está colaborando com a Delegacia de Polícia e aguardando que o inquérito policial seja concluído, para que então se busque a punição da pessoa ou das pessoas envolvidas no fato — disse o promotor de Justiça.

