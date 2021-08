7º BPM reforçará o policiamento na Região Celeiro neste fim de semana

O comando do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que o policiamento será reforçado neste fim de semana nas áreas comerciais das 21 cidades que fazem parte da Região Celeiro. O motivo é que dezenas de pessoas deixaram para comprar os presentes em cima da hora.

Segundo o comando do 7º BPM, as ações buscarão trazer tranquilidade para toda a comunidade, em especial, aos lojistas e consumidores. O policiamento será executado pelo efetivo de cada município com apoio da Força Tática do 7º BPM.

