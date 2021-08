Gabinete de Crise emite Avisos para as regiões Covid de Palmeira das Missões e de Ijuí

O Gabinete de Crise decidiu emitir 17 Avisos às regiões Covid, na tarde da quarta-feira (4/8), acatando recomendação do GT Saúde. O aviso é o primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, com o qual o Governo do Estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul.

Os novos Avisos decorrem da constatação de que houve um aumento de novas hospitalizações, identificadas pelo sistema SIVEP Gripe. Das 21 regiões Covid, apenas Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Santa Rosa e Taquara não receberam nenhuma notificação do Estado.

No acumulado da semana, o Rio Grande do Sul registrou um aumento de 102,7% no número de hospitalizações. Em 24 de julho, o Estado apresentava 7,3 novas hospitalizações acumuladas em sete dias para cada 100 mil habitantes, e na terça-feira (3/8) esse número estava em 14,8. As quatro regiões que não receberam nem Avisos, nem Alertas, foram as únicas sem aumento na quantidade de novas internações.

