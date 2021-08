Quinze moradores da Região Celeiro ganharam prêmios da NFG em julho

O sorteio do mês de julho da Nota Fiscal Gaúcha (NFG) distribuiu R$ 515 mil em dinheiro. O prêmio principal de R$ 50 mil foi para um contribuinte de Bento Gonçalves. Ainda teve mais três premiações de R$ 5 mil, 200 de R$ 1 mil e 500 de R$ 500,00.

Quinze moradores da Região Celeiro aparecem na lista de ganhadores da extração de julho. Destaque para Três Passos e Santo Augusto que tiveram, respectivamente, cinco e três sorteados. A edição registrou mais de 18 milhões de bilhetes na disputa.

Os ganhadores serão informados através do e-mail de cadastro, SMS, telefonema ou pelo cadastro no site da Nota Fiscal Gaúcha. Os contemplados terão prazo de até 90 dias para o resgate dos valores.

Para participar dos sorteios, o consumidor precisa estar inscrito na NFG e incluir o CPF na nota fiscal na hora da compra. Com isso, a participação nos sorteios mensais é automática.

Moradores da Região Celeiro contemplados em julho:

- Carine Venso Rodrigues (Campo Novo);

- Darlise de Mello Vargas (Chiapetta);

- Iva de Fátima Prado Brasil (Coronel Bicaco);

- Alair Miguel Tibola (Derrubadas);

- Ademar Luís Franke (Esperança do Sul);

- Filipe Gonzatto Fucilini (Santo Augusto);

- José Cordenonsi de Godoy (Santo Augusto);

- Juçara Teresinha Ceolin (Santo Augusto);

- Nareli Marques do Amaral (Tenente Portela);

- Jair Horbach (Tiradentes do Sul);

- Diogo Bosa (Três Passos);

- Gabriely Willms da Silva (Três Passos);

- Iara Maria Back (Três Passos);

- Leila Pohlmann (Três Passos);

- Leo Taurio Oppermann (Três Passos);

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.