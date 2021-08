Turista filma onça-pintada no Salto do Yucumã

No Instagram do Parque Estadual do Turvo consta que a filmagem foi feita no domingo (1º/8) por turistas (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais, o vídeo mostrando uma onça-pintada nas corredeiras do Salto do Yucumã. Segundo o Instagram do Parque Estadual do Turvo, a gravação foi feita no domingo (1º/8) por turistas que apreciavam o maior salto longitudinal do mundo.

Pelas imagens é possível perceber que o animal vem do lado argentino e desaparece nas quedas d’água. Como o vídeo foi gravado numa distância considerável, não se sabe o que aconteceu com o felino. Mas, vale ressaltar, que a onça-pintada possui habilidades na água, importantes para deslocamentos e caça.

O Parque Estadual do Turvo, situado em Derrubadas, é um refúgio para as onças-pintadas no Rio Grande do Sul. O local também serve de habitat natural para outras espécies ameaçadas de extinção, tais como, o cateto, o pica-pau, a anta e o puma, entre outros.

A unidade de conservação fica aberta de quinta-feira à segunda-feira, das 8 às 15 horas. Pela internet, o turista deve agendar a visita e adquirir o ingresso. O valor é de R$ 18,51 por pessoa. Mais informações pelo telefone (55) 99918 3006.

Vídeo: Josiane Simon/Edison Hoffmann