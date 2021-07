Rio Grande do Sul recebeu 303 mil doses de vacina contra a Covid-19

As 166.140 doses da Pfizer estavam no primeiro voo que chegou a Porto Alegre neste sábado (31) transportando imunizantes (Foto: Maicon Hinrichsen / Palácio Piratini)

O Estado recebeu, na manhã deste sábado (31/7), 303.540 doses de vacina contra a Covid-19: 166.140 da Pfizer e 137.400 de Coronavac. Dois aviões pousaram no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, às 9h11 e às 9h15, respectivamente. O Ministério da Saúde enviou um quantitativo menor do que o previsto inicialmente de Coronavac (140.800).

O rateio e distribuição das vacinas deverão ser definidos entre gestores estaduais e municipais em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nos próximos dias. A equipe técnica da Secretaria da Saúde (SES) estuda iniciar, a partir desta remessa, a distribuição de doses para os ajustes nas possíveis distorções entre estimativas populacionais e aplicação real das doses nos municípios.

“Trabalhamos com estimativas populacionais que, muitas vezes, não correspondem, na vida real, à população que se vacina efetivamente em cada cidade. Queremos seguir distribuindo as vacinas da forma mais equânime e uniforme possível, levando em consideração, por exemplo, a maior população que municípios do Litoral recebem no verão e da Serra, no inverno”, explicou a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cynthia Molina Bastos.

Os 497 municípios gaúchos foram separados em quatro categorias, de acordo com o porte populacional, e foi calculada uma média percentual das coberturas vacinais. Aqueles que ficaram abaixo da média receberão doses para equalizar a diferença. Serão necessárias cerca de 200 mil doses, divididas entre 257 municípios gaúchos, para solucionar todas as distorções.

