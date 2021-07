CAGED: Brasil gera 309 mil empregos formais em junho

Foram 1.601.001 admissões e 1.291.887 desligamentos de empregos com carteira assinada no período analisado (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Brasil gerou 309.114 postos de trabalho em junho deste ano, resultado de 1.601.001 admissões e de 1.291.887 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2021, o saldo positivo é de 1.536.717 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério da Economia, que divulgou na quinta-feira (29/7) as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo CAGED.

O estoque de empregos formais no país, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 40.899.685, em junho, o que representa uma variação de 0,76% em relação ao mês anterior.

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, é a primeira vez desde a crise de 2015 que o país ultrapassa o patamar de mais de 40 milhões de postos formais de trabalho. Ele acredita que a retomada da economia brasileira e o retorno seguro ao trabalho continuarão em ritmo acelerado com o avanço da vacinação da população contra Covid-19, em especial nos setores de serviços e comércio, os mais afetados pelas medidas de enfrentamento à crise sanitária.

A próxima divulgação do CAGED já deve acontecer sob o comando do ministro Onyx Lorenzoni, que vai assumir o Ministério do Trabalho e Previdência, que está sendo recriado. Paulo Guedes destacou que a equipe da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que hoje está no Ministério da Economia, seguirá o trabalho na nova pasta.

Segundo ele, o foco será a geração de oportunidades de trabalho aos jovens e formalização de cerca de 38 milhões de trabalhadores informais que hoje recebem o auxílio emergencial do Governo Federal. Em breve, ainda de acordo com Paulo Guedes, serão lançados novos programas, como o serviço social voluntário e os Bônus de Inclusão Produtiva (BIP) e de incentivo à qualificação profissional (BIQ).

— Tememos muito o efeito cicatriz, que é a mutilação de uma geração em função de uma pandemia dessa, já no setor educacional, já temos esse receio no setor educacional. E queremos, então, acelerar a absorção desses jovens, seja com treinamento de qualificação profissional, seja com serviço social voluntário para que eles se preparem para o mercado formal de trabalho — disse o ministro da Economia, durante coletiva virtual para divulgar os dados do CAGED.

A expectativa é que o BIP e o BIQ gerem cerca de dois milhões de empregos para jovens de 16 a 22 anos. As vagas deverão ser de meia jornada de trabalho, com bônus de meio salário mínimo. Parte do bônus, o BIP, será pago inicialmente com dinheiro público e depois com recursos do Sistema S, e a outra parte, o BIQ, pago pelo empregador.

