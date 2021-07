RS: Licenciamento de veículos com placas final 9 e 0 vence em 31 de julho

O prazo do licenciamento 2021 de veículos com placas de final 9 e 0 termina no sábado (31/7). A regularidade do exercício corrente passa a ser exigida para a circulação desses veículos a partir de 1º de agosto. O proprietário deve quitar, além do IPVA, a taxa do serviço anual e multas vencidas, se houver. O valor do seguro obrigatório (DPVAT) foi zerado esse ano.

A taxa do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS) esteve em discussão desde o ano passado na Assembleia Legislativa (AL/RS) para redefinição do valor (excluídos os custos de impressão e envio por correios, hoje inexistentes), por isso, alguns proprietários de veículos não fizeram o pagamento. No início de abril, o Projeto de Lei foi aprovado, e a sanção ocorreu no dia 12, definindo o valor único de R$ 66,70 para todos os veículos.

Caso o proprietário pagou o IPVA e ainda não tem o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) atualizado, deve verificar se quitou todos os itens que compõem o licenciamento ou ainda se há processo pendente. É possível consultar a situação do veículo no site do DETRAN/RS.

Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos vença até o final de abril, a validade do licenciamento varia conforme o número final da placa, encerrando neste mês o calendário de todos os veículos registrados no Rio Grande do Sul.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.