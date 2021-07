Vereadores aprovam cedência de antiga escola para ONG Terapêutica

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela, em sessão extraordinária realizada na noite de ontem,19, aprovou a cedência do espaço da antiga Escola Estadual Romoaldo Roewer, localizada em São Sebastião, interior de Tenente Portela, para a ONG Passos Firmes, que tem a intenção de instalar uma unidade terapêutica no local para a recuperação de alcoólatras.

O projeto do executivo foi aprovado por 4 votos a 3. Os vereadores de oposição criticaram bastante o formato do projeto e reclamaram de uma possível falta de informações. Duas emendas foram apresentadas, uma que mudava o tempo da cedência de 10 anos, do projeto original, para um ano, apresentada pelo vereador Heitor Furini e outra do Vereador Luciano Berta, que sugeriu a cedência por 2 anos. Berta retirou sua emenda antes da apreciação. A emenda do vereador Furini foi reprovada, também por 4 votos a 3. No final o projeto original foi aprovado por 4 votos a 3, passando a área e o imóvel do local por 10 anos para a organização.

A ONG, chamada de Associação pelos vereadores de oposição, tem como líder o vereador Derli da Silva, do PSDB, que participou da sessão.

