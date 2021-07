Cor amarela na fachada do Congresso lembra campanha contra hepatites virais

O Congresso Nacional será iluminado com a cor amarela, a partir da noite desta terça-feira (20), em apoio ao Julho Amarelo, campanha nacional de combate às hepatites virais. O pedido partiu do Ministério da Saúde e dos deputados Alexandre Padilha (PT-SP) e Bozzella (PSL-SP). A iluminação especial vai até dia 30.



O Julho Amarelo foi instituído no Brasil pela Lei 13.802, de 2019. Segundo o Ministério da Saúde, a finalidade da data é reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, inflamação do fígado causada por vírus.

Coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais, o deputado Bozzella foi um dos articuladores da decisão do Ministério da Saúde, em 2020, que ampliou o acesso ao tratamento da doença, ao abreviar o tempo entre a prescrição médica e o recebimento dos medicamentos pelo paciente. A demanda fazia parte das iniciativas do Movimento Brasileiro das Hepatites e do Grupo Esperança, de apoio às pessoas com hepatite viral.

Veículos do Senado

A campanha de prevenção da doença também vem sendo abordada nos veículos de comunicação do Senado. No dia 2 de julho, o programa Conexão Senado, que vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Senado, entrevistou a médica Liliana Sampaio, hepatologista do Hospital de Base de Brasília e representante da Sociedade Brasileira de Hepatologia no Distrito Federal. Ela falou dos sintomas da doença e apresentou orientações para diagnóstico, prevenção e tratamento de hepatites virais.

A Rádio Senado também preparou uma campanha com três spots de um minuto cada, com a participação da médica Liliana Sampaio, para mostrar o que é a doença, como ocorre a transmissão e a importância de pessoas com mais de 40 anos fazerem o teste para verificar se têm o vírus. As peças podem ser baixadas e veiculadas gratuitamente pelas emissoras conveniadas à RadioAgência.

Na TV Senado, o Julho Amarelo foi tema do programa Cidadania no dia 12. Na entrevista, o médico hepatologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília Adriano Moraes, embaixador do Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig), falou sobre o tratamento pelo SUS das hepatites B e C e os testes disponíveis para a doença em postos de saúde. A campanha foi tema também do Revista da Semana da última sexta-feira (16). E os vídeos do Ibrafig estão sendo veiculados desde o dia 1º de julho na programação da emissora.