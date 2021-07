DataSenado: 73% dos brasileiros conhecem a CPI da Pandemia

Instalada oficialmente em 27 de abril, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia tem despertado cada vez maior interesse da população. De acordo com pesquisa do Instituto DataSenado, 73% dos brasileiros sabem da existência da comissão — número maior do que o registrado em maio, 65%. Dentro desse percentual, 67% afirma estar acompanhando os trabalhos da comissão e, desse grupo, dois em cada três (66%) consideram que a criação da CPI foi “muito importante para o país”.



Você ficou sabendo que uma CPI está em funcionamento no Senado Federal para investigar a atuação do governo federal e a aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia?

Em sua opinião, a criação da CPI da Pandemia foi:

Encomendada pela própria CPI, a pesquisa ouviu 1.471 brasileiros de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 14 de julho. Segundo o Instituto, as amostras “são totalmente probabilísticas” e têm nível de confiança de 95%.

Vacinação

No que diz respeito à imunização, 73% da população acredita que o Brasil começou a comprar vacinas mais tarde do que deveria. Desse total, 74% julgam o presidente da República, Jair Bolsonaro, como o maior responsável pela demora. Em seguida, estão a Anvisa (8%), o Congresso Nacional (6%) e os governadores (4%). Para a grande maioria (97%), o número de mortes seria menor caso as vacinas tivessem sido compradas mais cedo.

Quem é o principal responsável pela demora na compra das vacinas?

Em contrapartida, 22% dos brasileiros consideram que a compra foi feita no momento certo e 3% dizem que os imunizantes foram adquiridos até mais cedo do que deveriam. Pelo Twitter, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), comentou os resultados da pesquisa e reforçou a importância do trabalho do colegiado.

“A CPI investiga sim as razões desta demora e vamos apurar as responsabilidades. Não teremos sessões, mas a CPI não vai parar durante o recesso. Hoje [16/7] mesmo teremos reuniões e traçaremos o planejamento para o reinício em agosto”, escreveu.

Corrupção

Dos temas investigados pela CPI da Pandemia, as denúncias de corrupção na compra de vacinas são os mais conhecidos pelos brasileiros (84%). Assim, os casos de irregularidades mais acompanhados são o superfaturamento da Covaxin (73%) e a tentativa de corrupção na compra da AstraZeneca (54%).

Das denúncias envolvendo a compra de vacinas contra o coronavírus, você ficou sabendo de quais?

? Clique no gráfico para ver os números

Entre os demais assuntos, mais da metade dos entrevistados (54%) afirma também saber da investigação da indicação do "kit covid" para "tratamento precoce" e 48% sobre a existência de um "gabinete paralelo" atuando junto ao governo federal.

Impactos

Para seis em cada dez brasileiros (61%), a vida pessoal e familiar piorou desde o início da pandemia. A pesquisa mostra que pessoas negras e pardas são ainda mais afetadas.

Depois que a pandemia começou, em comparação ao período anterior sua vida pessoal e da sua família: (por cor/raça)

? Clique no gráfico para ver os números

De acordo com a pesquisa, 40% dos brasileiros acreditam que o ano de 2021 está pior que o ano anterior. Em seguida, 24% avaliam que ambos os anos estão iguais e outros 34% afirmam que este ano está melhor. Apesar disso, os resultados mostram uma percepção mais positiva do com relação aos dados observados em março, quando 71% afirmavam que 2021 estava pior.

Em um ano, nota-se uma redução do percentual de pessoas que afirmam ter medo da doença e aumento dos que dizem não ter medo nenhum. Em julho de 2020, eram 49% os diziam ter muito medo — número que caiu para 43% em dezembro do mesmo ano e para 42% em julho de 2021. Entre os que afirmam não sentir nenhum medo, nos mesmos meses, o número subiu de 16%, para 17% e por fim 25%.

Pensando na doença causada pelo coronavírus, você tem:

Ana Lídia Araújo sob a supervisão de Guilherme Oliveira