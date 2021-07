João Doria é diagnosticado com covid-19 pela segunda vez

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou hoje (15) em suas redes sociais que está com covid-19. Essa é a segunda vez que Doria testa positivo para a doença. Ele já havia recebido diagnóstico positivo em agosto do ano passado. Naquela ocasião, não apresentou sintomas da doença.

Doria disse estar se sentindo “muito bem” e disposto e que, por orientação médica, cancelou toda a sua agenda.

Doria já tomou as duas doses da vacina CoronaVac, produzida pela Sinovac e o Instituto Butantan. As vacinas que estão sendo aplicadas atualmente no Brasil e no mundo não impedem que uma pessoa se infecte com o novo coronavírus, mas protegem contra formas graves da doença.

Nas redes sociais o governador disse que seu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados seguirem respeitando os protocolos. “Tenho convicção que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, a qual já tomei as duas doses”, completou.

Ontem (14), durante entrevista coletiva à imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governador estava rouco e com coriza. Questionado por um jornalista sobre isso, Doria disse que estava “com resfriado e com coriza”. A orientação de médicos e especialistas é para que as pessoas se mantenham em isolamento quando sentem algum sintoma relacionado à covid-19 e que façam o teste para detectar ou não a infecção.