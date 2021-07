Comissão aprova LDO para 2022 com prioridade a vacinas, creches e habitação

O Senado recebeu, nessa quarta-feira (14), pela terceira vez, o Selo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Concedido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pela ONU Mulheres e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), o prêmio visa incentivar instituições públicas e privadas a promoverem a igualdade racial e entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Ao receber o prêmio da ministra Damares Alves, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, disse que a Casa mudou a cultura organizacional e aprimora continuamente as ações em favor da equidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou o prêmio e defendeu a adoção de medidas nas instituições para alcançarem a igualdade prevista na Constituição.