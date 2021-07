Deputado Pedro Westphalen segue internado em tratamento para Covid

Assessoria do deputado federal Pedro Westphalen (PP) informa que, por decisão da equipe médica, “o parlamentar foi submetido ao procedimento de entubação para que sua saúde seja restabelecida de forma segura”.

No dia 8 de julho, o deputado foi diagnosticado com Covid-19 e iniciou acompanhamento médico na Santa Casa de Caridade de Porto Alegre. Segundo a assessoria, o deputado fez as duas doses de vacina.

Na terça-feira, dia 13, a assessoria divulgou que Westphalen apresentava excelente evolução do quadro e que de acordo com a equipe médica, os resultados dos exames estão dentro do esperado. A tosse, único sintoma que causava desconforto, diminuiu consideravelmente.

Na quarta-feira, o boletim informa que o deputado foi entubado por segurança.

