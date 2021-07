Élido Balestrin está de saída do Governo Sala

O ex-prefeito Élido Balestrin teria pedido demissão do cargo de Secretário Municipal de Finanças de Tenente Portela. O pedido teria ocorrido na sexta-feira.

A informação foi confirmada pelo Secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, que informou que o pedido de Balestrin era para saída imediata do cargo.

Em contato com Balestrin, ele disse que ainda estão conversando sobre o assunto, mas que terá uma definição nas próximas horas.

