CCBB de SP traz mostra de cinema De Portugal para o Mundo

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) apresenta, a partir da próxima quarta-feira (14), a mostra de cinema De Portugal para o Mundo. Serão exibidos na programação 28 filmes de cineastas lusitanos contemporâneos, como Pedro Costa, Miguel Gomes, Salomé Lamas, Rita Azevedo Gomes.

A mostra abre com Vitalina Varela, de Pedro Costa, inédito no circuito comercial do Brasil e que fará a sua première na capital paulista. No longa, Vitalina Varela, 55 anos, cabo-verdiana, chega a Portugal três dias depois do funeral do marido e se depara com uma pátria diferente da idealizada.

A curadoria, de Pedro Henrique Ferreira, também concentrou-se nas produções que obtiveram premiações internacionais, como A portuguesa (2019), de Rita Azevedo Gomes; Tabu (2012), de Miguel Gomes; e O estranho caso de Angélica (2010), de Manoel de Oliveira.

“A ideia é entender os elementos que possibilitaram a emergência de um período tão exitoso no cinema português, num diálogo com a experiência cultural e cinematográfica brasileira hoje”, destacou o curador.

Medidas sanitárias

A mostra ocorrerá de forma presencial. O CCBB SP destaca que está adaptado às novas medidas de segurança sanitária: com controle da quantidade de pessoas no prédio, fluxo único de circulação, medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e sinalizadores no piso para o distanciamento.

No cinema, a capacidade foi reduzida para 50%, com higienização completa antes de cada apresentação, além do distanciamento de dois metros entre as poltronas. Como a bilheteria presencial está proibida, todos os ingressos serão disponibilizados pela internet.

A programação completa da mostra, que ocorre até 9 de agosto, pode ser conferida no site do CCBB SP.