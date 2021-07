Custódia qualificada de ativos e certificação de imóveis rurais são destaques da Agenda Celic da semana

A contratação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil em território nacional, com capital majoritariamente público, para a prestação de serviços de custódia qualificada de ativos e controladoria ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev) é um dos destaques das licitações entre 12 e 16 de julho da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O pregão eletrônico está previsto para quarta-feira (14/7).



Outro certame que ocorre na semana é a contratação de empresa para prestação de serviços de georreferenciamento e certificação de imóveis rurais em áreas do governo do Estado destinadas a assentamentos da reforma agrária. Também na modalidade pregão eletrônico, a licitação está agendada para segunda-feira (12/7).



No total, o período entre 12 a 16 de julho prevê 25 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

• Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 12 a 16 de julho 2021.



Texto: Anelise Rublescki/Ascom SPGG

Edição: Secom