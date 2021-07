Pesquisa: 32 municípios admitem problemas com vacinas vencidas da Covid-19

A aplicação de vacinas com a data de validade vencida não ocorreu em 96,5% dos municípios que participaram da nova pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre a Covid-19.

Nesta semana, foram ouvidos 2.715 gestores, o que representa 48,8% do total de prefeituras do país. Dentre as perguntas, a polêmica da aplicação de imunizantes fora da validade foi confirmada por 1,3% dos pesquisados, ou seja, 32 municípios.

Outra novidade da 16ª edição do levantamento, feito entre os dias 5 e 8 de julho, é a possibilidade de escolha de vacinas por parte da população. Em 68,5% dos municípios entrevistados, a escolha pelo tipo da vacina é uma prática comum, são ao todo 1.860 cidades onde a população está tendo este comportamento, em 20,2% não está ocorrendo isto. Além disso, a vacina da Janssen já foi distribuída para 89,4% dos municípios, imunizante difere das demais por ser aplicada em uma única dose.

Em relação ao aumento de casos, 16,4% dos pesquisados declararam que houve crescimento do número de pessoas infectadas; 34% se manteve no mesmo patamar; e 43,5% houve redução de positivados. Pela quarta vez consecutiva, a pesquisa aponta a manutenção de novos infectados em níveis altos. O crescimento de casos continua concentrado nos municípios de pequenos e grandes, com 17% e 10% do total.

