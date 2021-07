Rio faz vacinação em massa de moradores de Ilha Grande

O estado do Rio de Janeiro e a prefeitura de Angra dos Reis, no sul fluminense, pretendem imunizar hoje (10) cerca de 2.450 moradores de Ilha Grande com a dose única da vacina da Janssen. Com as cerca de 2 mil pessoas que já receberam pelo menos uma dose da CoronaVac ou da AstraZeneca, espera-se que todos os moradores com mais de 18 anos tenham sido vacinados (com uma ou duas doses) até o fim deste sábado.

Pertencente ao município de Angra dos Reis, a Ilha Grande é um tradicional destino turístico que recebe não apenas moradores do Rio de Janeiro como também turistas de outros estados e países.

“São cinco pontos fixos [de vacinação] e mais três lanchas volantes, com mais de 70 profissionais envolvidos, fazendo uma grande ação para que a gente possa ter 100% [da população adulta] de Ilha Grande vacinados. Com um morador mais protegido, a gente pode buscar um turismo mais responsável, numa ilha que recebe gente do mundo inteiro”, afirmou o secretário municipal de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca de Oliveira.

A ideia não é apenas permitir um turismo mais seguro na ilha, mas também usar a imunização em massa como um objeto de estudo epidemiológico. A Secretaria Estadual de Saúde deve acompanhar a situação da covid-19 no local depois da vacinação dos moradores.

Na cidade do Rio de Janeiro, experiência semelhante foi feita no bairro da Ilha de Paquetá, que fica no meio da Baía de Guanabara e o acesso é apenas por meio de embarcações