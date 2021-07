Cruz Vermelha estende permanência de Ônibus da Vacina em Maceió

A prefeitura de Maceió e a Cruz Vermelha Brasileira estenderam até o próximo dia 22 a permanência do Ônibus da Vacina na capital alagoana. Doado à instituição humanitária pela Mercedes-Benz, o veículo está desde o dia 9 de junho reforçando a campanha de imunização na cidade.



Segundo a prefeitura, até o fim da tarde de quarta-feira (7), quando o serviço itinerante foi interrompido para que o ônibus passasse por manutenção, 8.331 doses de vacina foram aplicadas em moradores de 25 bairros onde o veículo esteve estacionado. A imunização itinerante foi retomada nesta sexta-feira (9) no bairro de Eustáquio Gomes.



Adaptado com três cabines e espaço de triagem, o ônibus é usado prioritariamente na vacinação de moradores de bairros carentes ou distantes da região central. As vacinas aplicadas são fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir dos lotes distribuídos pelo Ministério da Saúde.



O veículo tem sistema de conversão de luz solar em energia elétrica, o que, segundo a prefeitura, garante o funcionamento das duas geladeiras onde os imunizantes são armazenados de acordo com as recomendações dos fabricantes e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Cada geladeira tem capacidade para guardar até 2.800 doses de vacina.



O Ônibus da Vacina tem ainda sala de monitoramento com notebooks e monitores; reservatórios de álcool em gel; pias com reservatórios de sabão líquido, banheiro e filtro de água. Além disso, é refrigerado com ar-condicionado e tem toldos na parte externa para abrigar quem aguarda a vez de ser vacinado.



Inicialmente, a parceria entre a prefeitura e a Cruz Vermelha previa que o ônibus ficasse em Maceió por um mês, antes de seguir viagem para outras cidades nordestinas. Em junho, a Cruz Vermelha chegou a anunciar que o ônibus faria paradas em Natal, Fortaleza e São Luís. Hoje, consultada pela Agência Brasil, a Cruz Vermelha informou que, até o momento, só estão acertadas as datas relativas ao Rio Grande do Norte: 24 e 25 de julho.

Também fruto da parceria entre a Cruz Vermelha Brasileira e a Mercedes-Benz, outro ônibus circula por cidades de Minas Gerais. Segundo a entidade, até amanhã (10) o veículo fica no município de Galiléia, de onde vai para Marliéria, a cerca de 150 quilômetros de Governador Valadares. Antes de seguir para o Rio de Janeiro, no fim do mês, este ônibus passará por mais seis cidades mineiras: Carandaí, nos dias 14 e 15; Barbacena (17); Ouro Branco (19 e 20); Itabirito (22, 23 e 24); Ribeirão das Neves (26, 27 e 28) e Esmeraldas (29, 30 e 31).



A confirmação das datas e informações sobre onde os locais onde o ônibus estará em cada cidade podem ser obtida no perfil da filial mineira da Cruz Vermelha Brasileira no Instagram.

A parceria entre a Cruz Vermelha Brasileira e a Mercedes-Benz conta com apoio financeiro do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ) e da Câmara Brasil-Alemanha.