Governo do Estado repassa R$ 182 milhões a hospitais do SUS

O governo do Estado repassou R$ 182 milhões aos cerca de 200 hospitais gaúchos que prestam serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Os valores foram depositados ao longo da semana. O repasse é referente a verbas federais (R$ 96 milhões) e verbas estaduais (R$ 86 milhões).

Na terça-feira (6/7), foram pagos R$ 68 milhões em incentivos hospitalares estaduais. O valor é proveniente do Tesouro do Estado, e garante a oferta de serviços por meio do SUS como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, saúde mental, entre outros.

Entre quinta (8/7) e sexta-feira (9/7), o total foi alcançado a partir do repasse de mais R$ 96 milhões de verba federal, da produção ambulatorial e teto da alta e média complexidade (Teto MAC); e mais R$ 18 milhões do Tesouro do Estado, para complementar o Teto MAC e diárias de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Covid-19.