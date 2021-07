Presidente diz que FAMURS vai debater pautas que impactam os municípios e cidadãos

Foi realizada na quinta-feira (8/7), a cerimônia de posse da nova diretoria para a gestão 2021/2022 da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS). Para atender os protocolos sanitários, o evento ocorreu de forma híbrida.

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, foi empossado no cargo de presidente. Ele substitui o ex-chefe do Executivo de Taquari, Maneco Hassen. A

ssim, inicia-se o rodízio entre as legendas do pleito de 2020, acordo firmado entre os partidos que tiveram mais prefeitos eleitos no Estado.

Em seu primeiro discurso, Eduardo Bonotto destacou a importância de assumir a FAMURS, sendo seu maior compromisso na vida pública e política, tendo em vista que a entidade realiza um extraordinário trabalho e é uma ferramenta que leva a bandeira do municipalismo aos mais diversos setores da sociedade.

O novo presidente afirmou que nos dias atuais as responsabilidades são redobradas, os desafios são imensos e que a sociedade precisa de um norte firme e concreto. Ele disse que a pandemia tem mostrado as inúmeras dificuldades enfrentadas e que o momento exige protagonismo, trabalho com resultados, mas não somente de uma instituição, de uma entidade, de um ente público ou de um poder constituído, mas de todos nós como sociedade.

O prefeito de São Borja ainda revelou que sua gestão estará à frente das pautas importantes que atingem diretamente os municípios e automaticamente os cidadãos. Enfatizou que quer tornar a Escola FAMURS a mais importante ferramenta de apoio, qualificação e capacitação das gestões municipais.

Outra ação será a criação de câmaras temáticas - com tópicos sobre saúde, pandemia, turismo, cidades de fronteira, finanças, retomada da economia, pequenos municípios - para discutir e buscar promover o desenvolvimento econômico e social das regiões e municípios gaúchos, através de um plano de desenvolvimento regional setorizado. A gestão de Eduardo Bonotto também visa trabalhar pautas como as reformas tributária e administrativa; o novo Pacto Federativo; o debate das privatizações e a geração de emprego e renda.

