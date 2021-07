Governador faz entrega de viatura para a Defesa Civil

Governador Leite fez entrega das chaves do veículo a integrantes da Defesa Civil estadual - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite entregou, na manhã desta sexta-feira (9/7), uma viatura para reforçar o trabalho da Defesa Civil no Estado. A caminhonete tracionada foi adquirida por R$ 268 mil com recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil.

“Investimento próprio e qualificado, pois a Defesa Civil exerce um trabalho importante, inclusive de bastidores, que muitos não veem, mas que ajuda os gaúchos nas situações em que mais precisam, seja num desastre ambiental, seja quando passam fome ou frio”, disse o governador.

Veículo tem capacidade para sete lugares e será utilizado nas ações de ajuda humanitária - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O veículo tem capacidade para sete lugares e será utilizado nas ações de ajuda humanitária exercidas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, principalmente na logística de distribuição de doações para as comunidades afetadas por eventos climáticos extremos e no suporte ao enfrentamento da pandemia e na Campanha do Agasalho.

“É nossa primeira viatura desse porte, que é rápida e tracionada, portanto, vai poder ajudar no atendimento das emergências de forma ágil e qualificada, melhorando o trabalho que prestamos ao povo gaúcho”, afirmou o coronel Júlio César Rocha Lopes, chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil.