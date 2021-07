SC: Situação extrema leva prefeitos a realizar tapa-buracos na BR-163

Em decorrência da extrema precariedade da BR-163, os municípios de São Miguel do Oeste, Guaraciaba, Guarujá do Sul, São José do Cedro e Dionísio Cerqueira decidiram tomar uma atitude drástica, e realizar com seus próprios recursos uma operação tapa-buracos na rodovia federal, mesmo não sendo de sua responsabilidade.

A decisão foi tomada conjuntamente pelos prefeitos dos cinco municípios, na manhã desta sexta-feira, 09, e leva em consideração a extrema precariedade do trecho que passa pelo Extremo Oeste.

Já na próxima semana, as administrações destes cinco municípios devem enviar às suas respectivas câmaras de vereadores, projetos de lei autorizando as obras dentro de seus limites. Em seguida, será solicitada a liberação do DNIT para execução das melhorias.

“Não dá mais para esperar, a cada dia acontecem novos acidentes, que ceifam vidas, deixam feridos e provocam inúmeros prejuízos. Nossa população não merece isso. Os prefeitos destes municípios têm todos o mesmo entendimento, e vamos unir forças em uma atitude que trará resultados práticos em um curto espaço de tempo”, salienta o prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan.

