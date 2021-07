Vereador Berta, PSDB, se diz orgulhoso pelo trabalho que vem realizando em Tenente Portela

O Jornal Província enviou uma série de questionamentos aos nove vereadores de Tenente Portela para eles fazerem uma avaliação de seus seis primeiros meses de legislativo. As respostas serão públicas neste espaço.

Foram encaminhadas as mesmas perguntas, no mesmo dia e elas serão publicadas conforme a ordem de resposta dos edis portelense.

O primeiro a encaminhar as respostas foi o vereador Luciano Berta Filipin, do PSDB.

Berta é funcionário público por profissão, tem 35 anos, e ficou com a primeira suplência do PSDB nas eleições do ano passado. Assumiu a cadeira do colega de partido Mauro Ludwig, que se licenciou para assumir cargo no Governo Sala.

Exatamente por ser um suplente, que Berta diz que precisa mostrar serviço para a comunidade. “Tenho capacidade e projeto meu futuro em ajudar e fazer o melhor para com nossa sociedade e tenho também por convicção trabalhar com respeito e dignidade para um dia fazer de minha pessoa um orgulho para nossa cidade”, afirmou o parlamentar portelense.

Sobre a avaliação do seu trabalho, Berta se disse muito orgulhoso por conseguir uma emenda de R$ 400 mil na sua primeira viagem à Brasília como vereador. (....)“vai pra ser usada na Avenida Vivaldino Dias. Também estou com as melhores intenções na busca por empresas que tragam oportunidades para nossa cidade e apoiando nossas empresas para que cresçam cada vez mais gerando riquezas”, afirmou o vereador, que nesta semana esteve diretamente ligado a vinda da Silva Atacarejo para Tenente Portela.

Avaliando o desempenho geral do legislativo portelense nesses primeiros seis meses, o vereador disse que há muitos pontos positivos e outros que precisam melhorar. O vereador disse também que não encontrou dificuldades para exercer seu mandato neste primeiro semestre.

Questionado se apresentou algum projeto o vereador disse que sim e citou como mais importante um na “área da segurança sobre as redes de proteção para evitar acidentes com crianças em sacadas de nossos prédios”.

Sobre os requerimentos apresentados durantes esses primeiros seis meses o vereador afirmou que foram vários e pontuou que foram “todos na organização urbanas estradas, ruas, saúde, educação...”

O vereador disse também que sua relação com o executivo é boa e sobre o futuro do mandato afirmou que vai trabalhar para trazer para o município empresas que gerem pelo menos 70 empregos diretos.

