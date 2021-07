Governo detalha investimentos nos municípios que abrangem as concessões de rodovias

O governo do RS, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), disponibiliza mais dois levantamentos técnicos e econômicos que detalham as obras e os investimentos que serão realizados em cada um dos municípios e rodovias que fazem parte do programa Avançar, que prevê a concessão de 1.131 quilômetros de estradas estaduais à iniciativa privada.

Ao todo, serão investidos R$ 10,6 bilhões em 30 anos de concessão, sendo R$ 3,9 bilhões nos cinco primeiros anos, com a implementação de 687 quilômetros de duplicações e terceiras faixas. O bloco 1, que compreende rodovias das regiões Metropolitana e Litoral, além de Gramado e Canela, terá investimentos de R$ 3,9 bilhões durante a concessão. O bloco 2, que reúne estradas do Vale do Taquari, Passo Fundo e Erechim, receberá R$ 3,8 bilhões no período. E o bloco 3, rodovias da região da Serra, terá investimentos de R$ 2,9 bilhões na concessão.

Com as concessões, o governo pretende oferecer uma solução de médio e longo prazo para os gargalos de infraestrutura nas regiões, assim como garantir melhores níveis de serviço e fluidez, reduzir acidentes e gerar emprego e renda.

O projeto também prevê 808,6 quilômetros de acostamentos, 831 adequações em acessos, manutenção frequente do asfalto, ampla sinalização, segurança para pedestres, socorro mecânico e médico 24 horas, entre outros serviços.

“O documento compila informações da consulta pública, detalhando como cada uma das 69 cidades gaúchas serão beneficiadas com a qualificação das rodovias. Também fizemos outro levantamento que detalha os investimentos conforme cada estrada. O objetivo é dar mais transparência ainda ao processo de informar a população sobre a nossa proposta”, afirma o secretário de Parcerias do RS, Leonardo Busatto.

• Clique aqui e acesse resumo de investimentos por municípios(informação disponibilizada em drive).



• Clique aqui e acesse resumo de investimentos por rodovia(informação disponibilizada em drive).

Envio de sugestões

O projeto das concessões está na fase de consulta pública. Interessados devem encaminhar suas propostas mediante o preenchimento do “formulário de contribuições”, que está no sitehttps://parcerias.rs.gov.br/rodovias.

O documento precisa ser encaminhado para o e-mail[email protected], destacando no campo “assunto” o bloco a que se referem as contribuições. A data limite é 18 de julho de 2021. As sugestões serão respondidas pelo corpo técnico do governo do Estado. Até o momento, o governo já recebeu cerca de 100 sugestões para análise.

A próxima etapa é composta por audiências públicas, realizadas em modalidade virtual, neste mês de julho, a partir das 14h com horário limite de término às 17h, nas seguintes datas:

• Rodovias do bloco 1: 13 de julho

• Rodovias do bloco 2: 14 de julho

• Rodovias do bloco 3: 15 de julho

As rodovias

•Bloco 1(abrange 13,3% da população do RS):

ERS-020, ERS-040, ERS-115, ERS-118, ERS-235, ERS-239, ERS-466 e ERS-474

•Bloco 2(17,5% da população):

ERS-128, ERS-129, ERS-130, ERS-324, RSC-453 e ERS-135 + BR-470

•Bloco 3(12,6% da população):

ERS-122, ERS-240, RSC-287, ERS-446 e RSC-453 + BR-470