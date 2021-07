Governo do Estado assina termo de transferência de imóveis da Cientec à Uergs

Nesta sexta-feira (9/7), às 11h, o governo do Estado assina termo de cessão de uso do prédio 4 da Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), em Porto Alegre, à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). Na solenidade, o governador Eduardo Leite também assinará um termo de compromisso de transferência do restante do complexo da Cientec.

O evento contará com a participação dos secretários Luís Lamb (Inovação, Ciência e Tecnologia) e Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão) e do reitor da Uergs, Leonardo Beroldt.

Devido às restrições impostas pelo coronavírus, os jornalistas poderão acompanhar o evento pelos canais oficiais do governo do Estado no Youtube e no Facebook.

Aviso de pauta

O quê: ato de transferência de imóveis da Cientec à Uergs

Quando: sexta-feira (9/7), às 11h

Plataforma: canal oficial do governo do Estado no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=uKQTkTqNSE0) e no Facebook (https://www.facebook.com/GovernoDoRS)