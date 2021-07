Secretários de Estado participam de palestra sobre impactos da pandemia na educação

O governador Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira à noite (8/7), por meio de videoconferência, da abertura da palestra “Impactos econômicos da pandemia na educação”, ministrada pelo pesquisador do Insper e coordenador da Cátedra Instituto Ayrton Senna, também no Insper, Ricardo Paes de Barros.

“Sempre digo que existem tarefas que são de todo um governo. Quando estávamos no início, especialmente preocupados com o ajuste fiscal das contas públicas, falávamos para a equipe que ajuste fiscal não era tarefa apenas da Secretaria da Fazenda, e sim de todo o governo, e temos conseguido isso. Agora, é a mesma coisa, e com urgência: a educação não é só tarefa da Secretaria da Educação, é de todo o governo. Todos temos de estar alinhados, de modo a fazer tudo que for possível para recuperar o tempo perdido em função da pandemia”, explicou o governador.

Nesse sentido, considerando a importância da integração de todas as áreas do governo, a palestra foi direcionada a todos os secretários de Estado e também às equipes técnicas das secretarias e das vinculadas. Representantes de algumas entidades relacionadas ao ensino no País também estiveram presentes.

“Estamos trabalhando neste momento em ações para que possamos combater as perdas na educação decorrentes da pandemia. Realizamos uma avaliação diagnóstica na rede estadual que nos permitirá direcionar um programa de recuperação para nossos estudantes. Dessa forma, poderemos trabalhar em cima das lacunas de aprendizagem identificadas em todo o Estado. A pandemia evidenciou para as complexidades da atividade docente e do processo de ensino e aprendizagem”, detalhou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

